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Трамп уверен в возможности заключения ядерной сделки с Ираном

Трамп уверен в возможности заключения ядерной сделки с Ираном Президент США Дональд Трамп практически полностью уверен в том, что его администрация сможет заключить сделку с Ираном по ядерной программе исламской республики.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 04:26
Трамп уверен в возможности заключения ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп практически полностью уверен в том, что его администрация сможет заключить сделку с Ираном по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

"Что касается ситуации с Ираном, то думаю, что у нас все идет очень хорошо. Полагаю, что соглашения удастся достичь", - сказал Трамп. "Это произойдет, я почти уверен, что это произойдет. Ну, у нас будет что-то, и нам не придется начинать бомбить все вокруг", - добавил он.

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Версия на английском языке Trump ‘pretty sure’ US, Iran to make deal on Tehran’s nuclear program
Версия на азербайджанском языке Tramp İranla nüvə sazişinin mümkünlüyünə əmindir

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