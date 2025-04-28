Трамп уверен в возможности заключения ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп практически полностью уверен в том, что его администрация сможет заключить сделку с Ираном по ядерной программе исламской республики.

Президент США Дональд Трамп практически полностью уверен в том, что его администрация сможет заключить сделку с Ираном по ядерной программе исламской республики.

Как передает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома в аэропорту Морристаун (штат Нью-Джерси).

"Что касается ситуации с Ираном, то думаю, что у нас все идет очень хорошо. Полагаю, что соглашения удастся достичь", - сказал Трамп. "Это произойдет, я почти уверен, что это произойдет. Ну, у нас будет что-то, и нам не придется начинать бомбить все вокруг", - добавил он.