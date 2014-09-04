Сопредседатель МГ ОБСЕ Уорлик прибыл в Великобританию

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик прибыл в Великобританию. Как сообщает Report со ссылкой Твиттер страницу сопредседателя, Д. Уорлик примет участие на саммите НАТО, который пройдет 4-5 сентября в Уэльсе.

Отметим, ранее армянская газета "Айкакан Жаманак" сообщила со ссылкой на близкие к президентской администрации источники, что президент Армении Серж Саргсян дал согласие навстречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на этой неделе в столице Уэльса – Кардиффе в рамках саммита НАТО. Согласно изданию, инициатором встречи является госсекретарь США Джон Керри.