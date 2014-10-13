Министр юстиции Азербайджана выступит на сессии Конгресса местных и региональных властей

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов выступит на сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Конгресса, Ф. Мамедов выступит на сессии 15 октября в связи с председательством Азербайджана в Комитете министров Совета Европы.

Помимо этого, в ходе сессии Конгресса 14-16 октября будут обсуждены доклады по результатам наблюдения за местными выборами в этом году в Нидерландах (19 марта), Украине (25 мая) и Грузии (15 июня), а также доклад о положении в области местной и региональной демократии в Бельгии.

Члены Конгресса также выберут новых президентов Конгресса, Палаты местных властей и Палаты регионов.