Кобахидзе: Провели продуктивные переговоры с президентом Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым провел продуктивные переговоры в Баку.

Как передает Report, об этом он написал в своей публикации в соцсети "Х".

"В рамках 10-й Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном мне посчастливилось встретиться с президентом Ильхамом Алиевым. Мы провели продуктивный диалог по ключевым двусторонним и региональным вопросам и подчеркнули важность нашего стратегического партнерства", - написал он.

Кобахидзе выразил уверенность в том, что эта встреча проложит путь к дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами и достижению общих целей.