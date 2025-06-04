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Агададаш Сальянский: Победа в контрольных матчах станет для нас хорошей мотивацией

Агададаш Сальянский: Победа в контрольных матчах станет для нас хорошей мотивацией Сборная Азербайджана U-21 нацелена на победу в контрольном матче с командой Беларуси.
Футбол
4 июня 2025 г. 01:26
Агададаш Сальянский: Победа в контрольных матчах станет для нас хорошей мотивацией

Сборная Азербайджана U-21 нацелена на победу в контрольном матче с командой Беларуси.

Об этом сказал командированному в Минск корреспонденту Report футболист U-21 Агададаш Сальянский.

По его словам, команда также намерена победить в товарищеской игре с Черногорией в Сумгайыте: "В квалификации чемпионата Европы нам досталась сложная группа, но мы будем бороться. Постараемся достойно представить страну".

Сальянский отметил, что победа в контрольных матчах придаст команде мотивацию. "Главный тренер Айхан Аббасов верит в нас и хочет видеть наши победы. Мы тоже стремимся к этому", - сказал он.

Молодежная сборная Азербайджана 4 июня сыграет с командой Беларуси на стадионе города Барановичи, а 8 июня проведет товарищеский матч с молодежной сборной Черногории на стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте.

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Версия на азербайджанском языке Ağadadaş Salyanski: "Yoxlama oyunlarında qalib gəlmək istəyirik ki, yaxşı motivasiya olsun"

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