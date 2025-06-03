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СМИ: Досрочные выборы в Нидерландах могут состояться осенью

СМИ: Досрочные выборы в Нидерландах могут состояться осенью Досрочные парламентские выборы в Нидерландах, вызванные распадом правящей коалиции, скорее всего, пройдут осенью. Об этом сообщил телеканал NOS.
Другие страны
3 июня 2025 г. 23:21
СМИ: Досрочные выборы в Нидерландах могут состояться осенью

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах, вызванные распадом правящей коалиции, скорее всего, пройдут осенью.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS.

По его информации, члены правительства под руководством премьер-министра Дика Схофа будут исполнять свои обязанности еще как минимум несколько месяцев - до формирования нового кабинета. Аналогичная ситуация наблюдалась после отставки предыдущего правительства под руководством Марка Рютте.

Вещательная корпорация поясняет, что дату голосования должен назначить Совет по выборам. При этом избирательная кампания начнется только после окончания летних парламентских каникул, а при определении даты выборов будут учитываться практические вопросы, такие как подготовка избирательных участков и набор персонала. По оценкам NOS, по этим причинам выборы, вероятнее всего, пройдут не раньше осени.

В связи с этим исполняющие обязанности членов правительства в августе, скорее всего, еще примут участие в переговорах по проекту бюджета, который будет представлен в сентябре.

Ранее король Нидерландов Виллем-Александер принял отставку министров, принадлежащих к крайне правой Партии свободы, которая покинула правящую коалицию. Монарх попросил премьера и остальных министров продолжать работу до формирования нового правительства.

Утром 3 июня лидер Партии свободы Герт Вилдерс заявил о выходе из правящей коалиции на фоне отсутствия поддержки представленного им плана ужесточения миграционного курса Нидерландов. Выход Партии свободы, получившей наибольшее число мандатов по итогам прошлых парламентских выборов, привел к распаду правящей коалиции и правительственному кризису.

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