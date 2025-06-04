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МИД РФ: Стамбул останется площадкой переговоров России и Украины

МИД РФ: Стамбул останется площадкой переговоров России и Украины Вопрос о смене Стамбула как площадки переговоров России и Украины не стоит.
В регионе
4 июня 2025 г. 01:36
МИД РФ: Стамбул останется площадкой переговоров России и Украины

Вопрос о смене Стамбула как площадки переговоров России и Украины не стоит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос, может ли Ватикан стать местом проведения следующего раунда переговоров.

"[Глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров совершенно четко выразил нашу точку зрения. Стамбул - это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения", - сказал он.

Грушко отметил, что "вопрос не в площадках, вопрос в существе". "Поэтому сейчас вообще вопрос о выборе какой-то новой площадки в практической плоскости не стоит. Об этом и думать не стоит", - подчеркнул дипломат.

Отметим, что 2 июня в Стамбуле состоялись переговоры между делегациями РФ и Украины. Они обсудили вопрос организации встречи лидеров двух стран, обмен пленными и прекращение огня. О крупнейшем обмене пленными в формате "1000 на 1000" стороны объявили после первого раунда прямых переговоров, который прошел 16 мая в Стамбуле. Обмен военнопленными и мирными гражданами продолжался три дня - с 23 по 25 мая, и обе стороны передали друг другу по 303 человека.

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