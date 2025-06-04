В Кении организован прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В Кении организован прием по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

В Кении организован прием по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией поделилось Министерство иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

По данным ведомства, на мероприятии присутствовали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и премьер-министр, министр иностранных дел и диаспоры Кении Мусалия Мудавади, а также представители правительства и парламента, дипкорпуса и международных организаций.

В своем выступлении Дж.Байрамов рассказал о пути, приведшем к восстановлению независимости Азербайджана в 1991 году, о роли общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в построении стабильного, суверенного и динамичного государства.

Было отмечено, что Кения является ключевым партнером Азербайджана в Африке, а открытие посольства нашей страны в Найроби охарактеризовано как новый и важный этап двустороннего сотрудничества.