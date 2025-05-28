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Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта - ОБНОВЛЕНО

Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта - ОБНОВЛЕНО 28 мая состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта.
Карабах
28 мая 2025 г. 11:34
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта - ОБНОВЛЕНО

28 мая состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту, символизирующую открытие аэропорта.

Президентам были вручены символические ключи от Лачынского международного аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

11:27

Проходит церемония открытия Лачынского международного аэропорта.

Как передает корреспондент Report из Лачына, в церемонии открытия принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на английском языке ВидеоOpening ceremony of Lachin International Airport takes place
Версия на азербайджанском языке ВидеоLaçın Beynəlxalq Hava Limanının açılışı olub - YENİLƏNİB

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