Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта - ОБНОВЛЕНО

28 мая состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта.

28 мая состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту, символизирующую открытие аэропорта.

Президентам были вручены символические ключи от Лачынского международного аэропорта.

Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.

11:27

Проходит церемония открытия Лачынского международного аэропорта.

Как передает корреспондент Report из Лачына, в церемонии открытия принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.