Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта - ОБНОВЛЕНО

28 мая состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта.
Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Президенты Азербайджана и Турции разрезали ленту, символизирующую открытие аэропорта.
Президентам были вручены символические ключи от Лачынского международного аэропорта.
Главы государств ознакомились с условиями, созданными в аэропорту.
11:27
Проходит церемония открытия Лачынского международного аэропорта.
Как передает корреспондент Report из Лачына, в церемонии открытия принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.