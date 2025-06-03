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На президентских выборах в Южной Корее явка стала рекордной с 1997 года

На президентских выборах в Южной Корее явка стала рекордной с 1997 года Итоговая явка на внеочередных выборах президента в Южной Корее составила 79,4%, что стало рекордом для результатов выборов президента с 1997 года.
Другие страны
3 июня 2025 г. 17:56
На президентских выборах в Южной Корее явка стала рекордной с 1997 года

Итоговая явка на внеочередных выборах президента в Южной Корее составила 79,4%, что стало рекордом для результатов выборов президента с 1997 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом сообщили в Национальной избирательной комиссии.

По ее данным, в голосовании приняли участие 35,24 млн человек. Общее число избирателей, которые имеют право голоса, составило в этом году примерно 44,39 млн человек. При этом на досрочных выборах 29-30 мая проголосовали 34,74% избирателей.

Кандидат от ведущей оппозиционной партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён обходит своего главного конкурента Ким Мун Су на выборах президента Южной Кореи на 3 процентных пункта по итогам обработки 20% бюллетеней.

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