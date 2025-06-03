Госдеп: США рассчитывают, что переговоры РФ и Украины не растянутся на долгое время

В США выразили надежду, что процесс переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта не затянется на месяцы или годы.

Администрация США рассчитывает, что переговорный процесс по мирному урегулированию российско-украинского конфликта не растянется на месяцы или годы.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год", — сказал он, отметив, что президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио нужны результаты и сроки.

Она добавила, что США не направляли свою делегацию в Стамбул на переговоры России и Украины. "Как заявили президент и госсекретарь, теперь это должно быть между сторонами конфликта. Мы смотрим на то, что люди делают, а не на то, что они говорят", - подчеркнула Брюс.

Соединенные Штаты, отметила она, продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной. "Мы, разумеется, неоднократно говорили, что военного решения этого конфликта не существует, и президент поддерживает любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и долговременному миру, любой механизм", - заключила дипломат.

Напомним, что 2 июня состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча продлилась более часа. Третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле.