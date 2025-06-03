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Президент Турции принял спикера Великого нацсобрания

Президент Турции принял спикера Великого нацсобрания Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Нумана Куртулмуша, который был переизбран спикером Великого национального собрания Турции (ВНСТ) в результате сегодняшнего голосования.
В регионе
3 июня 2025 г. 23:45
Президент Турции принял спикера Великого нацсобрания

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял Нумана Куртулмуша, который был переизбран спикером Великого национального собрания Турции (ВНСТ) в результате сегодняшнего голосования.

Как сообщает Report, Эрдоган написал об этом на своей странице в соцсети X.

Турецкий лидер поздравил Куртулмуша с переизбранием на пост спикера и пожелал ему успехов в деятельности в предстоящий период.

Отметим, что в результате голосования член Партии справедливости и развития, действующий спикер ВНСТ и депутат от Стамбула Нуман Куртулмуш набрал 329 голосов при необходимых 301.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan TBMM-in sədrini qəbul edib

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