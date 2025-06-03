Нетаньяху поблагодарил Азербайджан за содействие диалогу между Израилем и Турцией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Азербайджану за содействие диалогу между Израилем и Турцией, а также за усилия по укреплению регионального сотрудничества.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Азербайджану за содействие диалогу между Израилем и Турцией, а также за усилия по развитию регионального сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме Нетаньяху президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Я высоко ценю постоянную поддержку Азербайджаном еврейской общины и культуры, а также проявленную им твердую солидарность с Израилем после атаки ХАМАС 7 октября прошлого года. Ваша страна продемонстрировала незабываемый пример сочувствия и дружбы", - сказал он.