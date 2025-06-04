Джейхун Байрамов: Уверен, что дружба между Азербайджаном и Кенией будет процветать и в будущем

Джейхун Байрамов: Уверен, что дружба между Азербайджаном и Кенией будет процветать и в будущем

Уверен, что дружба и партнерство между Азербайджаном и Кенией будут процветать в дальнейшем.

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Уверен, что дружба и партнерство между Азербайджаном и Кенией будут процветать в дальнейшем. Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на своей странице в соцсети X. "Для меня было честью присоединиться к нашим кенийским друзьям в Найроби по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджана. Как я отметил в беседе с уважаемыми гостями, Азербайджан гордится наследием Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918 году. Сегодня Азербайджан - сильное, независимое и современное государство, сформированное благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева и руководству президента Ильхама Алиева. Сердечно благодарю всех, кто присоединился к нам в этот особенный день, и выражаю уверенность, что дружба и партнерство между Азербайджаном и Кенией будут и впредьпроцветать", - отметил Байрамов. Подпишитесь на наш Telegram канал