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Джейхун Байрамов: Уверен, что дружба между Азербайджаном и Кенией будет процветать и в будущем

Джейхун Байрамов: Уверен, что дружба между Азербайджаном и Кенией будет процветать и в будущем Уверен, что дружба и партнерство между Азербайджаном и Кенией будут процветать в дальнейшем.
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 00:25
Джейхун Байрамов: Уверен, что дружба между Азербайджаном и Кенией будет процветать и в будущем

Уверен, что дружба и партнерство между Азербайджаном и Кенией будут процветать в дальнейшем.

Как сообщает Report, об этом написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на своей странице в соцсети X.

"Для меня было честью присоединиться к нашим кенийским друзьям в Найроби по случаю 107-й годовщины Дня независимости Азербайджана.

Как я отметил в беседе с уважаемыми гостями, Азербайджан гордится наследием Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918 году. Сегодня Азербайджан - сильное, независимое и современное государство, сформированное благодаря дальновидной политике Гейдара Алиева и руководству президента Ильхама Алиева.

Сердечно благодарю всех, кто присоединился к нам в этот особенный день, и выражаю уверенность, что дружба и партнерство между Азербайджаном и Кенией будут и впредьпроцветать", - отметил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Keniya dostluğunun gələcəkdə də çiçəklənəcəyinə əminəm

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