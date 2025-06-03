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Французский суд постановил освободить лидера канаков Кристиана Тейна

Французский суд постановил освободить лидера канаков Кристиана Тейна Суд Парижа постановил освободить президента Фронта освобождения канаков и социалистов (FLNKS) Кристиана Тейна (Новая Каледония) и других участников движения за недостаточностью оснований для ареста.
Другие страны
3 июня 2025 г. 23:11
Французский суд постановил освободить лидера канаков Кристиана Тейна

Суд Парижа постановил освободить главу Социалистического национального фронта освобождения канаков (FLNKS) Кристиана Тейна (Новая Каледония) и других участников движения за недостаточностью оснований для ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Le Monde, соответствующее постановление было вынесено вечером 3 июня.

В нем указано, что отсутствуют основания для дальнейшего содержания под стражей Кристиана Тейна и трех активистов — Димитри Генегея, Гийома Вамы и Эрвана Ваетеанена.

Напомним, что Кристиан Тейн был арестован в июне прошлого года по обвинению в организации протестов в Новой Каледонии, и был депортирован во Францию вместе с семью сподвижниками.

Бакинская инициативная группа (БИГ) неоднократно предпринимала шаги для освобождения активистов из Новой Каледонии, организовывала мероприятия в Азербайджане и за рубежом в защиту их прав и оказывала всестороннюю поддержку их семьям. В 2024 году БИГ совместно с 14 политическими движениями, выступающими за независимость, распространила заявление в поддержку Новой Каледонии и с осуждением действий Франции. Координатор по внешним вопросам профсоюза эксплуатируемых и канакских рабочих Рок Хаокас высоко оценил деятельность группы.

Организация подверглась критике со стороны французских властей, а ее действия были расценены как вмешательство Азербайджана во внутренние дела Новой Каледонии.

В апреле 2025 года министр иностранных дел Франции Мануэль Вальс назвал письмо группы с предложением посредничества по будущему Новой Каледонии “попыткой подорвать стабильность Франции”. В опубликованном заявлении подчеркивается, что Франция не признает БИГ.

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Версия на азербайджанском языке Paris məhkəməsi Fransada saxlanılan Kanak lideri və daha 3 fəalı azadlığa buraxıb

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