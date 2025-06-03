Премьер-министр Израиля: Азербайджан демонстрирует успешную модель экономического развития в регионе

Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в фактор стабильности и силы, маяк процветания и успешную модель экономического развития для всего региона.

Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан стал фактором стабильности и силы, маяком процветания и моделью успешного экономического развития во всем регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Сожалею, что по причине непредвиденной ситуации возникла необходимость в изменении моего рабочего графика, и это вынудило меня отложить мой долгожданный визит в Азербайджан. Тем не менее, я искренне надеюсь, что мы назначим встречу в удобное для Вас время либо в Израиле, либо в Азербайджане для того, чтобы продолжить обсуждение наших общих интересов и желаний", - сказал он.