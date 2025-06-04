Кит Келлог: Новые санкции против России готовы

Ужесточенные санкции в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, готовы, необходимо лишь утвердить соответствующий законопроект в Конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа.

Ужесточенные санкции в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, готовы, необходимо лишь утвердить соответствующий законопроект в Конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Я разговаривал с [сенатором] Линдси Грэмом в прошлые выходные, и я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны", - сказал спецпосланник.

Он подчеркнул, что рестрикции нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.



