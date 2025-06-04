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Кит Келлог: Новые санкции против России готовы

Кит Келлог: Новые санкции против России готовы Ужесточенные санкции в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, готовы, необходимо лишь утвердить соответствующий законопроект в Конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа.
Другие страны
4 июня 2025 г. 01:06
Кит Келлог: Новые санкции против России готовы

Ужесточенные санкции в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, готовы, необходимо лишь утвердить соответствующий законопроект в Конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

"Я разговаривал с [сенатором] Линдси Грэмом в прошлые выходные, и я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются "Закон о санкциях против России от 2025 года", и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны", - сказал спецпосланник.

Он подчеркнул, что рестрикции нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.


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Версия на азербайджанском языке Trampın xüsusi nümayəndəsi: Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar hazırdır

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