Saudi Aramco поставит в ноябре в Европу весь согласованный объем нефти

Нефтяная компания Saudi Aramco в ноябре отправит в Европу все заказанные партии нефти после того, как были устранены повреждения на стратегическом саудовском нефтепроводе "Восток-Запад".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Saudi Aramco сообщила администрации европейских НПЗ, что поставит им всю нефть, которую они запрашивали на ноябрь, после того как нефтепровод возобновил работу. Как минимум три европейских НПЗ в ноябре получат весь объем нефти от государственной компании Саудовской Аравии.

В Saudi Aramco эту информацию пока не прокомментировали.

18 сентября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Saudi Aramco не будет поставлять сырье на НПЗ в Европу в октябре. До этого важнейший нефтепровод Саудовской Аравии "Восток-Запад" подвергся атаке беспилотников, его работа была остановлена.