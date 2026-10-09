İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    "Saudi Aramco" Avropaya neft tədarükünü tam bərpa edir

    Energetika
    • 09 oktyabr, 2026
    • 21:57
    Saudi Aramco Avropaya neft tədarükünü tam bərpa edir

    Səudiyyə Ərəbistanının dövlət neft şirkəti "Saudi Aramco" strateji "Şərq–Qərb" neft kəmərindəki zədələr aradan qaldırıldıqdan sonra noyabr ayında Avropaya sifariş edilmiş bütün neft həcmlərini göndərəcək.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Məlumata əsasən, "Saudi Aramco" Avropadakı neft emalı zavodlarının rəhbərliyinə noyabr ayı üçün sifariş etdikləri bütün xam nefti çatdıracağını bildirib. Bu qərar strateji neft kəmərinin fəaliyyətini bərpa etməsindən sonra qəbul edilib.

    Mənbələrin bildirdiyinə görə, ən azı üç Avropa neft emalı zavodu noyabrda Səudiyyə Ərəbistanının dövlət şirkətindən sifariş etdikləri neftin tam həcmini alacaq. "Saudi Aramco" məsələ ilə bağlı hələlik şərh verməyib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 18-də "Bloomberg" mənbələrə istinadən "Saudi Aramco"nun oktyabr ayında Avropadakı neft emalı zavodlarına xam neft tədarük etməyəcəyini bildirmişdi. Bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının mühüm "Şərq–Qərb" neft kəməri dron hücumuna məruz qalmış, nəticədə onun fəaliyyəti dayandırılmışdı.

    Kəmər Səudiyyə Ərəbistanının şərqindəki neft hasilatı rayonlarını Qırmızı dəniz sahilində yerləşən Yanbu limanı ilə birləşdirir və neftin Hörmüz boğazından yan keçməklə ixracına imkan yaradır.

    Neft tədarükü Səudiyyə Ərəbistanı Avropa İttifaqı (Aİ)
    Saudi Aramco поставит в ноябре в Европу весь согласованный объем нефти
    Saudi Aramco to deliver full agreed oil volumes to Europe in November
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:32

    Azərbaycan BMT-də dayanıqlı şəhərsalmanın sürətləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb

    Xarici siyasət
    01:16

    Fransada oğurlanmış məlumatların satışında şübhəli bilinən üç azyaşlı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Türk ABŞ-nin BCM-yə qarşı sanksiyalarını qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:11

    Putinlə Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini və İranı müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:43

    Vens ABŞ-nin Yunanıstandakı səfiri ilə bağlı çağırış edib

    Digər ölkələr
    23:31

    ABŞ Rusiyanın dizel yanacağının dünya bazarlarına tədarükünü sanksiyalardan azad edib

    Digər ölkələr
    23:25

    Panamada güclü zəlzələdə tikililər dağılıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Çexiya Prezidenti seçkilərdə iştirak etmək üçün məzuniyyətini yarımçıq qoyub

    Digər ölkələr
    23:03

    Tramp Putinlə Rusiyanın dizel yanacağının tədarükü ilə bağlı razılaşma əldə edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti