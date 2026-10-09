Вэнс призвал не спешить с выводами по обвинениям в адрес посла США в Греции
- 09 октября, 2026
- 22:57
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал дождаться установления всех обстоятельств дела, связанного с обвинениями в адрес американского посла в Греции Кимберли Гилфойл.
Как передает Report, об этом Вэнс заявил журналистам, комментируя утверждения политического спонсора Эрика Детерса о том, что дипломат якобы требовала погасить задолженность по кредитной карте в размере $100 тыс. в обмен на доступ к представителям администрации президента Дональда Трампа.
"Это всего лишь обвинения. Я всегда говорю, что мы не должны судить людей в суде общественного мнения. Для этого существуют суды", - отметил вице-президент.
Вэнс подчеркнул, что давно знаком с Гилфойл и считает недопустимым делать выводы о ее виновности исключительно на основании заявлений третьих лиц или предполагаемой переписки.
"Давайте сначала выясним факты и установим истину. Если действительно произошло что-то противоправное, виновные должны понести наказание", - добавил он.
Ранее Детерс обвинил Гилфойл в том, что она якобы предложила ему погасить долг по кредитной карте в размере $100 тыс. в обмен на возможность получить доступ к высокопоставленным представителям администрации Трампа.