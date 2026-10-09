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    Скандал вокруг экс-главы разведки Германии вызвал обеспокоенность в Польше и Британии

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 22:20
    Скандал вокруг экс-главы разведки Германии вызвал обеспокоенность в Польше и Британии

    Скандал вокруг бывшего главы Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Августа Ханнинга вызвал обеспокоенность среди зарубежных партнеров и может привести к серьезному кризису доверия к немецким спецслужбам.

    Как передает Report со ссылкой на Welt am Sonntag, союзники Германии опасаются, что произошедшее негативно скажется на обмене разведывательной информацией.

    "Это крайне тревожное событие, которое может усилить растущее недоверие союзников к БНД и, как следствие, негативно сказаться на обмене информацией с Германией", - заявил бывший руководитель польской внешней разведки Гжегож Малецкий.

    В свою очередь координатор польских спецслужб Томаш Семоняк назвал произошедшее шокирующим. По его мнению, этот случай станет примером серьезных ошибок в работе разведки, который будут изучать в профильных учебных заведениях.

    На фоне скандала британские спецслужбы начали экстренную проверку. В Лондоне опасаются, что действия немецкой стороны могли привести к раскрытию британских источников информации и действующих оперативных каналов.

    Август Ханнинг Федеративная Республика Германия (ФРГ) Великобритания Польша
    Almaniya kəşfiyyatının sabiq rəhbəri ilə bağlı qalmaqal Polşa və Britaniyada narahatlıq doğurub
    Scandal involving former German intelligence chief raises concerns in Poland, UK
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