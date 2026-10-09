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    Almaniya kəşfiyyatının sabiq rəhbəri ilə bağlı qalmaqal Polşa və Britaniyada narahatlıq doğurub

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2026
    • 22:23
    Almaniya kəşfiyyatının sabiq rəhbəri ilə bağlı qalmaqal Polşa və Britaniyada narahatlıq doğurub

    Almaniya Federal Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri August Hanninglə bağlı qalmaqal xarici tərəfdaşlar arasında narahatlığa səbəb olub və Almaniya xüsusi xidmət orqanlarına qarşı ciddi etimad böhranına gətirib çıxara bilər.

    "Report"un "Welt am Sonntag"a istinadən verdiyi məlumata görə, Almaniyanın müttəfiqləri baş verənlərin kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsinə mənfi təsir göstərəcəyindən ehtiyat edirlər.

    "Bu, son dərəcə narahatlıq doğuran bir hadisədir. O, müttəfiqlərin Federal Kəşfiyyat Xidmətinə qarşı artan inamsızlığını gücləndirə və nəticə etibarilə Almaniya ilə məlumat mübadiləsinə mənfi təsir göstərə bilər", - Polşa xarici kəşfiyyatının keçmiş rəhbəri Qjeqoj Maletski bildirib.

    Öz növbəsində Polşa xüsusi xidmət orqanlarının koordinatoru Tomaş Semonyak baş verənləri şokedici adlandırıb. Onun fikrincə, bu hadisə kəşfiyyat işindəki ciddi səhvlərin nümunəsinə çevriləcək və ixtisaslaşmış təhsil müəssisələrində öyrəniləcək.

    Qalmaqal fonunda Britaniya xüsusi xidmət orqanları təcili yoxlamaya başlayıb. Londonda Almaniya tərəfinin hərəkətlərinin Britaniyanın məlumat mənbələrinin və mövcud operativ kanallarının ifşasına gətirib çıxara biləcəyindən ehtiyat edirlər.

    Almaniya Polşa Böyük Britaniya
    Скандал вокруг экс-главы разведки Германии вызвал обеспокоенность в Польше и Британии
    Scandal involving former German intelligence chief raises concerns in Poland, UK
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