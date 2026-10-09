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    ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 22:02
    ЕС высоко оценил гуманитарную помощь Азербайджана Украине

    Европейский союз выразил признательность Азербайджану за оказание гуманитарной помощи Украине, подчеркнув ее особую значимость в условиях продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру страны и подготовки к зиме.

    Об этом европейскому бюро Report заявил представитель Европейской службы внешних связей (EEAS).

    "Азербайджан является надежным энергетическим партнером ЕС и вносит вклад в оказание необходимой поддержки Украине. Как отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время визита в Азербайджан, Евросоюз благодарен Азербайджану за гуманитарную помощь Украине", - подчеркнул представитель EEAS в ответ на запрос Report.

    По его словам, наряду с поддержкой Евросоюза и его государств-членов важную роль играет помощь других международных партнеров, в том числе Азербайджана. Она способствует удовлетворению неотложных потребностей Украины и укреплению ее устойчивости.

    Представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что продолжающиеся российские атаки на украинские города, критическую инфраструктуру и гражданское население направлены на запугивание жителей, подрыв экономики и ослабление устойчивости страны, особенно в преддверии зимы.

    Напомним, что 7 октября Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования в качестве гуманитарной помощи. Общая стоимость груза составила 2,5 млн манатов. В него вошли трансформаторы, 186 км электрических кабелей, провода и другое оборудование, необходимое для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

    Кая Каллас Европейский союз (ЕС) Европейская служба внешних связей
    Avropa İttifaqı Azərbaycanın Ukraynaya humanitar yardımını yüksək qiymətləndirib
    EU praises Azerbaijan's humanitarian assistance to Ukraine
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