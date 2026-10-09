Глава МИД Турции принял делегацию ХАМАС в Анкаре
В регионе
- 09 октября, 2026
- 23:06
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Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем его политбюро Халилем аль-Хайей находится с официальным визитом в Турции.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принял делегацию ХАМАС в Анкаре.
Подробности встречи не разглашаются.
Hakan Fidan HƏMAS nümayəndə heyəti ilə görüşüb
Turkish Foreign Minister meets with Hamas delegation in Ankara
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