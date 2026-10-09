İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana səfəri Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Hakan Fidan HƏMAS nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    Region
    • 09 oktyabr, 2026
    • 22:41
    Hakan Fidan HƏMAS nümayəndə heyəti ilə görüşüb

    HƏMAS qruplaşmasının Siyasi Bürosunun rəhbəri Xəlil əl-Hayyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə rəsmi səfərdədir.

    Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan HƏMAS nümayəndə heyətini paytaxt Ankara şəhərində qəbul edib. Görüşün detalları açıqlanmayıb.

    Xəlil Əl Hayya Hakan Fidan HƏMAS qruplaşması Türkiyə Cümhuriyyəti
    Глава МИД Турции принял делегацию ХАМАС в Анкаре
    Turkish Foreign Minister meets with Hamas delegation in Ankara
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