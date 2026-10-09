Hakan Fidan HƏMAS nümayəndə heyəti ilə görüşüb
Region
- 09 oktyabr, 2026
- 22:41
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HƏMAS qruplaşmasının Siyasi Bürosunun rəhbəri Xəlil əl-Hayyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyədə rəsmi səfərdədir.
Bu barədə "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan HƏMAS nümayəndə heyətini paytaxt Ankara şəhərində qəbul edib. Görüşün detalları açıqlanmayıb.
Глава МИД Турции принял делегацию ХАМАС в Анкаре
Turkish Foreign Minister meets with Hamas delegation in Ankara
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