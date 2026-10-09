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    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере мини-футбола

    Футбол
    • 09 октября, 2026
    • 21:51
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере мини-футбола

    Председатель правления футбольного клуба "Зиря" Орхан Мамедов провел встречи со спортивными чиновниками Кыргызстана в Бишкеке.

    Как сообщает Report, он встретился с вице-президентом Кыргызского футбольного союза Нурдином Букиевым и директором Государственного агентства физической культуры и спорта Урматом Асанбаевым.

    В ходе встреч обсуждались возможности сотрудничества с клубом "Зиря", а также совместные проекты и новые инициативы, направленные на развитие мини-футбола в Азербайджане и Кыргызстане.

    Мини-футбол Азербайджан Кыргызстан
    Orxan Məmmədov Qırğızıstanın idman rəsmiləri ilə birgə layihələri müzakirə edib
    Azerbaijan and Kyrgyzstan discuss cooperation in mini-football
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