Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество в сфере мини-футбола
Футбол
- 09 октября, 2026
- 21:51
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Председатель правления футбольного клуба "Зиря" Орхан Мамедов провел встречи со спортивными чиновниками Кыргызстана в Бишкеке.
Как сообщает Report, он встретился с вице-президентом Кыргызского футбольного союза Нурдином Букиевым и директором Государственного агентства физической культуры и спорта Урматом Асанбаевым.
В ходе встреч обсуждались возможности сотрудничества с клубом "Зиря", а также совместные проекты и новые инициативы, направленные на развитие мини-футбола в Азербайджане и Кыргызстане.
Orxan Məmmədov Qırğızıstanın idman rəsmiləri ilə birgə layihələri müzakirə edib
Azerbaijan and Kyrgyzstan discuss cooperation in mini-football
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