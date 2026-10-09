Словакия рассматривает возможность долгосрочных поставок газа из Азербайджана

Словакия на фоне планов по прекращению импорта российского газа изучает возможность заключения долгосрочного контракта на поставку около 1 млрд кубометров газа в год из Азербайджана, Алжира и США.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

По словам министра, с сентября 2027 года стране потребуется новый контракт на поставку газа. В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются Азербайджан, Алжир и США.

Сакова отметила, что в газохранилищах основного государственного поставщика газа Словакии - компании SPP - находятся запасы объемом 17,5 тераватт-часа. Это составляет около 35% годового потребления газа в стране и позволяет сформировать необходимые резервы на предстоящий отопительный сезон.

Согласно плану Европейского союза, ограничения на импорт российского газа должны вступить в силу в 2027 году. В этих условиях Словакия ищет альтернативные источники поставок.

Отметим, что 10 стран, получающих газ из Азербайджана, являются членами Европейского союза. В целом география экспорта азербайджанского газа охватывает 16 стран, включая Турцию, Грузию и Сирию. За прошедший период Азербайджан смог расширить географию поставок газа благодаря интерконнектору Греция - Болгария.