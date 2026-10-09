Президент Чехии прервал отпуск в Марокко ради участия в выборах
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 22:39
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Президент Чехии Петр Павел на несколько часов вернулся из Марокко на родину, чтобы проголосовать на муниципальных и сенатских выборах.
Как передает Report со ссылкой на портал Idnes, глава государства прервал отпуск после критики своего первоначального решения не участвовать в голосовании.
Павел признал замечания в свой адрес справедливыми и пересмотрел планы. Он прилетел в Прагу из Касабланки на самолете частной авиакомпании, а после голосования вернулся в Марокко. Расходы на перелеты президент оплатил из собственных средств.
В Чехии в пятницу и субботу проходят выборы в местные органы самоуправления, а также одной трети состава Сената - верхней палаты парламента.
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