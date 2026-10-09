Президент Чехии прервал отпуск в Марокко ради участия в выборах

Президент Чехии Петр Павел на несколько часов вернулся из Марокко на родину, чтобы проголосовать на муниципальных и сенатских выборах.

Как передает Report со ссылкой на портал Idnes, глава государства прервал отпуск после критики своего первоначального решения не участвовать в голосовании.

Павел признал замечания в свой адрес справедливыми и пересмотрел планы. Он прилетел в Прагу из Касабланки на самолете частной авиакомпании, а после голосования вернулся в Марокко. Расходы на перелеты президент оплатил из собственных средств.

В Чехии в пятницу и субботу проходят выборы в местные органы самоуправления, а также одной трети состава Сената - верхней палаты парламента.