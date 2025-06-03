Президент Украины сообщил о кадровых изменениях в ВСУ

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооруженных силах Украины.

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооруженных силах Украины.

Как сообщает Report, об этом он заявил в вечернем обращении.

"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом. Что касается системы сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - сказал Зеленский

По его словам, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Олег Апостол, а Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем. Также Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего оперативного командования "Схид", Игорь Скибюк - заместителем начальника Генштаба.