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Президент Украины сообщил о кадровых изменениях в ВСУ

Президент Украины сообщил о кадровых изменениях в ВСУ Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооруженных силах Украины.
Другие страны
3 июня 2025 г. 23:06
Президент Украины сообщил о кадровых изменениях в ВСУ

Президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в Вооруженных силах Украины.

Как сообщает Report, об этом он заявил в вечернем обращении.

"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы мог заниматься фронтом. Что касается системы сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - сказал Зеленский

По его словам, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Олег Апостол, а Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем. Также Вадим Сухаревский назначен заместителем командующего оперативного командования "Схид", Игорь Скибюк - заместителем начальника Генштаба.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna Silahlı Qüvvələrində kadr dəyişiklikləri olub

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