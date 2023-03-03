В Азербайджане предлагается проводить регулярные мониторинги соцсетей

В Азербайджане предлагается проводить регулярные мониторинги соцсетей, веб-сайтов, телепередач, фильмов и игр для выявления случаев пропаганды насилия.

В Азербайджане предлагается проводить регулярные мониторинги соцсетей, веб-сайтов, телепередач, фильмов и игр для выявления случаев пропаганды насилия.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

В докладе отмечается, что в целях обнаружения и предотвращения случаев пропаганды насилия целесообразно проводить регулярные мониторинги наиболее используемых молодым поколением и детьми соцсетей и интернет-сайтов, а также телепередач, фильмов и игр, выявлять и принимать меры против фактов, которые могут негативно сказаться на психике, здоровье и поведении детей и молодежи.