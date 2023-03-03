В Азербайджане могут запретить продажу квартир в незастрахованных многоквартирных домах

В Азербайджане могут запретить продажу квартир в незастрахованных многоквартирных домах.

В Азербайджане могут запретить продажу квартир в незастрахованных многоквартирных домах.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2022 год.

В докладе отмечается, что омбудсмен предлагает запретить продажу квартир в многоквартирных домах, которые не допущены к эксплуатации государственной приемной комиссией в соответствии с законом, не зарегистрированы как частная собственность в государственном реестре недвижимости и не застрахованы.