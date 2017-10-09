Начинается суд по иску "Файтончу Назима" против хирурга

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по иску певца Назима Пишияри по прозвищу "Файтончу Назим" против хирурга клиники Elmed Эльмана Азимова.

Об этом Report сообщил адвокат Э. Азимова Эльвин Салимов.

По его словам, заседание в Бинагадинском районном суде назначено на 26 октября. Дело будет рассмотрено под председательством судьи Алмаз Сулеймановой.

Добавим также, что Бинагадинский районный суд наложил арест на имущество и банковские счета клиники, где оперировался Н. Пишияри, а также на имущество оперировавшего его хирурга Э. Азимова.

Адвокат Э. Салимов отметил, что врач подаст апелляционную жалобу на решение суда о наложении ареста на имущество Э. Азимова. Он отметил, что сегодня ознакомился с решением Бинагадинского районного суда: "Мы подадим жалобу на это решение в Бакинский апелляционный суд. Мы считаем решение суда полностью необоснованным".

Отметим, Н. Пишияри сообщал, что впервые был прооперирован в клинике Elmed хирургом Э. Азимовым, однако после операции у него возникли серьезные проблемы со здоровьем. После этого он несколько раз оперировался в Израиле и Турции. Сейчас его состояние нормальное. "Файтончу Назим" требует серьезного наказания для врача. В связи с этим он обратился в Генпрокуратуру, Бакинскую городскую прокуратуру и Бинагадинскую районную прокуратуру.