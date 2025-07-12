Мексика считает пошлины США в 30% несправедливыми

Правительство Мексики считает несправедливым решение США ввести с 1 августа пошлины в 30% на импорт мексиканских товаров и ведет переговоры с американской стороной об урегулировании ситуации.

Правительство Мексики считает несправедливым решение США ввести с 1 августа пошлины в 30% на импорт мексиканских товаров и ведет переговоры с американской стороной об урегулировании ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минэкономики Мексики, опубликованном по итогам состоявшейся в пятницу встречи представителей мексиканских ведомств с американскими властями в Вашингтоне.

"Обсуждались темы безопасности, миграции, границы и управления водными ресурсами, а также экономических отношений между двумя странами. Было объявлено, что в рамках коренного изменения торговой политики США все страны получат письмо, подписанное президентом США, о введении новых тарифов с 1 августа. Мы заявили на встрече, что считаем эти меры несправедливыми и не согласны с ними", - говорится в заявлении.

Указывается, что США и Мексика договорились создать постоянную рабочую группу, на которой будут рассмотрены основные темы двусторонних отношений. "Было решено, что первой важной задачей постоянной двусторонней группы станет работа по поиску альтернатив, которые позволят защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы до указанной даты", - отметили в мексиканском правительстве. "Особенно важно, что с 11 июля уже была создана платформа и пространство для разрешения любых возможных последствий до вступления в силу новых тарифов 1 августа. Иными словами, Мексика уже ведет переговоры", - указали в кабмине.

Сегодня президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал направленное в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум письмо, в котором заявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США.