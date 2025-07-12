О нас

Мексика считает пошлины США в 30% несправедливыми

Мексика считает пошлины США в 30% несправедливыми Правительство Мексики считает несправедливым решение США ввести с 1 августа пошлины в 30% на импорт мексиканских товаров и ведет переговоры с американской стороной об урегулировании ситуации.
Другие страны
12 июля 2025 г. 19:49
Мексика считает пошлины США в 30% несправедливыми

Правительство Мексики считает несправедливым решение США ввести с 1 августа пошлины в 30% на импорт мексиканских товаров и ведет переговоры с американской стороной об урегулировании ситуации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минэкономики Мексики, опубликованном по итогам состоявшейся в пятницу встречи представителей мексиканских ведомств с американскими властями в Вашингтоне.

"Обсуждались темы безопасности, миграции, границы и управления водными ресурсами, а также экономических отношений между двумя странами. Было объявлено, что в рамках коренного изменения торговой политики США все страны получат письмо, подписанное президентом США, о введении новых тарифов с 1 августа. Мы заявили на встрече, что считаем эти меры несправедливыми и не согласны с ними", - говорится в заявлении.

Указывается, что США и Мексика договорились создать постоянную рабочую группу, на которой будут рассмотрены основные темы двусторонних отношений. "Было решено, что первой важной задачей постоянной двусторонней группы станет работа по поиску альтернатив, которые позволят защитить бизнес и рабочие места по обе стороны границы до указанной даты", - отметили в мексиканском правительстве. "Особенно важно, что с 11 июля уже была создана платформа и пространство для разрешения любых возможных последствий до вступления в силу новых тарифов 1 августа. Иными словами, Мексика уже ведет переговоры", - указали в кабмине.

Сегодня президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал направленное в адрес президента Мексики Клаудии Шейнбаум письмо, в котором заявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на товары из Мексики, импортируемые в США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Минздрав Газы: Число погибших из-за ударов палестинцев достигло 57,8 тыс.
Минздрав Газы: Число погибших из-за ударов палестинцев достигло 57,8 тыс.
12 июля 2025 г. 20:03
Зеленский: Конференция в Риме продемонстрировала высокий уровень поддержки Украины
Зеленский: Конференция в Риме продемонстрировала высокий уровень поддержки Украины
12 июля 2025 г. 19:34
Армия Израиля заявила о новом точечном ударе по югу Ливана
Армия Израиля заявила о новом точечном ударе по югу Ливана
12 июля 2025 г. 19:09
Глава ЕК: Пошлины США в 30% подорвут трансатлантические цепочки
Глава ЕК: Пошлины США в 30% подорвут трансатлантические цепочки
12 июля 2025 г. 18:55
СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд
СМИ: Сотни военных и мирных жителей Мьянмы бегут в Таиланд
12 июля 2025 г. 17:54
В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд
В Москве побит установленный 122 года назад температурный рекорд
12 июля 2025 г. 17:41
В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие
В России обрушился пешеходный мост, есть пострадавшие
12 июля 2025 г. 17:17
США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики с 1 августа
США вводят 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики с 1 августа
12 июля 2025 г. 17:09
В Польше из-за ошибки диспетчера поезда едва не столкнулись лоб в лоб
В Польше из-за ошибки диспетчера поезда едва не столкнулись лоб в лоб
12 июля 2025 г. 17:08
Аббас Арагчи: Иран намерен сотрудничать с МАГАТЭ в новом формате
Аббас Арагчи: Иран намерен сотрудничать с МАГАТЭ в новом формате
12 июля 2025 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi