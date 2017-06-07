Зарегистрировано 6810 электронных обращений, связанных с преждевременным приемом одаренных детей в I класс

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ На сайте mektebeqebul.edu.az зарегистрировано 6810 электронных обращений, связанных с преждевременным приемом в I класс одаренных детей.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Из них 2197 детей будут привлечены к конкурсу.

В находящихся в подчинении Управления образования города Баку общеобразовательных школах приступили к электронной регистрации, связанной с участием в конкурсе по приему в I классы детей, 6 лет которым исполнится в промежутке между 16 сентября и 31 декабря текущего года, которые не прошли подготовку в государственных подготовительных к школе группах.

В соответствии с требованиями утвержденных министром образования Азербайджанской Республики "Правил преждевременного приема в I класс одаренных детей", на сайте mektebeqebul.edu.az производится регистрация для участия в конкурсе, который будет проводиться с 20-го июня в полной средней школе №42 города Баку.

Зарегистрировавшись на сайте mektebeqebul.edu.az, родители могут вписать данные о ребенке в предложенную на сайте специальную форму и распечатать пропускной лист на конкурс. На пропускном листе будут указаны дата и время участия ребенка в конкурсе.

Что же касается детей, привлеченных в подготовительные к школе группы в государственных общеобразовательных школах, их родители должны распечатать соответствующий сертификат с сайта mektebeqebul.edu.az и выбрать школу.

Успешно завершившие подготовку в подготовительных к школе группах и получившие сертификат одаренные дети будут приняты в I класс вне конкурса.