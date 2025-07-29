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Глубина акватории Бакинского судозавода увеличена до 9 метров

Глубина акватории Бакинского судозавода увеличена до 9 метров Суда компании ASCO успешно выполнили дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале Бакинского судостроительного завода, по заказу самого завода.
Инфраструктура
29 июля 2025 г. 10:34
Глубина акватории Бакинского судозавода увеличена до 9 метров

Суда компании ASCO успешно выполнили дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале Бакинского судостроительного завода, по заказу самого завода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Работы проводились с использованием земснаряда "Мюхендис Балярза Мамедов", шаланд "Бакинская-3" и "Бакинская-5", а также буксира "Апшеронская-5" и охватывали площадь 80 тыс. кв. метров.

Глубина дна была увеличена на 1 метр, в результате чего ее общая величина достигла 9 метров. Всего было извлечено 79 тыс. кубометров донных пород.

"Проект, продолжавшийся около трех месяцев, обеспечил благоприятные гидрографические условия для безопасного маневрирования и швартовки крупнотоннажных судов в этом районе", - говорится в собщении.

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Версия на английском языке ASCO vessels carry out dredging operations in harbor area of Baku Shipyard
Версия на азербайджанском языке ASCO “Gəmiqayırma Zavodu”nun akvatoriyasında dibdərinləşdirmə işləri aparıb

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