Глубина акватории Бакинского судозавода увеличена до 9 метров

Суда компании ASCO успешно выполнили дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале Бакинского судостроительного завода, по заказу самого завода.

Суда компании ASCO успешно выполнили дноуглубительные работы в акватории и на подходном канале Бакинского судостроительного завода, по заказу самого завода.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Работы проводились с использованием земснаряда "Мюхендис Балярза Мамедов", шаланд "Бакинская-3" и "Бакинская-5", а также буксира "Апшеронская-5" и охватывали площадь 80 тыс. кв. метров.

Глубина дна была увеличена на 1 метр, в результате чего ее общая величина достигла 9 метров. Всего было извлечено 79 тыс. кубометров донных пород.

"Проект, продолжавшийся около трех месяцев, обеспечил благоприятные гидрографические условия для безопасного маневрирования и швартовки крупнотоннажных судов в этом районе", - говорится в собщении.