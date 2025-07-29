Суд ужесточил приговор экс-главе муниципалитета Джалилабада

Ширванский апелляционный суд ужесточил наказание бывшему председателю муниципалитета Джалилабадского района Мехди Керимову.
Как сообщает Report, апелляционная жалоба осужденных отклонена, протест прокуратуры по делу Керимова был удовлетворен.
Согласно новому решению, положения о смягчении наказания отменены, и Керимов приговорен к 8 годам лишения свободы.
Он и бывший главный архитектор района Сахиль Гемберли были арестованы в 2023 году после антикоррупционной операции. Ранее решением Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Керимов получил 6 лет тюремного срока, Гемберли - 8. Оба признаны виновными в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взяток в крупном размере.