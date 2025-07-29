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Восемь человек погибли в результате оползня в китайской провинции Хэбэй

Восемь человек погибли в результате оползня в китайской провинции Хэбэй Восемь человек стали жертвами схода оползня в провинции Хэбэй на севере Китая.
Другие страны
29 июля 2025 г. 10:43
Восемь человек погибли в результате оползня в китайской провинции Хэбэй

Восемь человек стали жертвами схода оползня в провинции Хэбэй на севере Китая.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Кроме того четыре человека считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Власти предупреждают о риске повторных оползней из-за сильного увлажнения почвы и ожидаемых осадков в пострадавшем районе.

Ранее сегодня сообщалось о том, что проливные дожди в Пекине и вызванные ими наводнения привели к гибели 30 человек, власти эвакуировали более 80 тыс. жителей.

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