Восемь человек погибли в результате оползня в китайской провинции Хэбэй

Восемь человек стали жертвами схода оползня в провинции Хэбэй на севере Китая.

Восемь человек стали жертвами схода оползня в провинции Хэбэй на севере Китая.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Кроме того четыре человека считаются пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Власти предупреждают о риске повторных оползней из-за сильного увлажнения почвы и ожидаемых осадков в пострадавшем районе.

Ранее сегодня сообщалось о том, что проливные дожди в Пекине и вызванные ими наводнения привели к гибели 30 человек, власти эвакуировали более 80 тыс. жителей.