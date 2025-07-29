В Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона “CARCAS” подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Hacıqabul Quşçuluq»

26 июля 2025-го года в Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона (CARCAS) состоялось подписание
Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений в сфере устойчивого сельского хозяйства, в том числе разработку и внедрение инновационных решений по переработке птичьего помета с его последующей переработкой в органический компост. Полученный в результате биотермического компостирования продукт будет применяться в качестве экологически чистого удобрения, обогащающего почву и восстанавливающего её агробиологический баланс.
В рамках проекта будет осуществлена научно-практическая работа по следующим направлениям:
1. Разработка стандартов питательности почвы с учетом агрохимического состава компоста;
2. Определение норм внесения органических удобрений в зависимости от типа почв и агроклиматических зон;
3. Моделирование оптимальных условий и пропорций компостирования с учётом показателей влажности, pH, содержания азота, фосфора и углерода;
4. Подготовка карты потребностей территорий Азербайджана в органической обработке с приоритетным фокусом на деградированные и истощённые почвы.
Эти работы будут осуществляться в рамках стратегий проектов "Black Terra”, направленных на масштабное региональное восстановление и оздоровление почвенного баланса.
Такая научная и производственная интеграция обеспечит целенаправленное оздоровление земель, снижение зависимости от химических удобрений и восстановление биологического потенциала агроландшафтов.
Реализация проекта закладывает прочную основу для регионального масштабирования этой технологии в будущем и представляет собой образец устойчивой агроэкологической трансформации.
Сотрудничество также предусматривает визит рабочей группы в Гаджигабул для проведения полевых обследований и определения технических параметров будущих мощностей.
"Мы не просто перерабатываем отходы - мы возвращаем землю к жизни. Это научно обоснованная, экологически ответственная модель аграрного будущего", - подчеркнул председатель наблюдательного совета Центра - Рифат Султан-заде.
Необходимо также отметить, что проект способствует достижению ряда Целей устойчивого развития ООН, включая SDG 2 (Искоренение голода), SDG 12 (Ответственное потребление и производство) и SDG 13 (Борьба с изменением климата).
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