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В Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона “CARCAS” подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Hacıqabul Quşçuluq»

В Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона “CARCAS” подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Hacıqabul Quşçuluq» 26 июля 2025-го года в Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона (CARCAS) состоялось подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве с компанией «Hacıqabul Quşçuluq», являющейся ведущим производителем куриных яиц на Южном Кавказе.
Бизнес
29 июля 2025 г. 10:33
В Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона “CARCAS” подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Hacıqabul Quşçuluq»

26 июля 2025-го года в Центре Аграрных Исследований Каспийского Региона (CARCAS) состоялось подписание Меморандума о стратегическом сотрудничестве с компанией "Hacıqabul Quşçuluq", являющейся ведущим производителем куриных яиц на Южном Кавказе.

Сотрудничество охватывает широкий спектр направлений в сфере устойчивого сельского хозяйства, в том числе разработку и внедрение инновационных решений по переработке птичьего помета с его последующей переработкой в органический компост. Полученный в результате биотермического компостирования продукт будет применяться в качестве экологически чистого удобрения, обогащающего почву и восстанавливающего её агробиологический баланс.

В рамках проекта будет осуществлена научно-практическая работа по следующим направлениям:

1. Разработка стандартов питательности почвы с учетом агрохимического состава компоста;

2. Определение норм внесения органических удобрений в зависимости от типа почв и агроклиматических зон;

3. Моделирование оптимальных условий и пропорций компостирования с учётом показателей влажности, pH, содержания азота, фосфора и углерода;

4. Подготовка карты потребностей территорий Азербайджана в органической обработке с приоритетным фокусом на деградированные и истощённые почвы.

Эти работы будут осуществляться в рамках стратегий проектов "Black Terra”, направленных на масштабное региональное восстановление и оздоровление почвенного баланса.

Такая научная и производственная интеграция обеспечит целенаправленное оздоровление земель, снижение зависимости от химических удобрений и восстановление биологического потенциала агроландшафтов.

Реализация проекта закладывает прочную основу для регионального масштабирования этой технологии в будущем и представляет собой образец устойчивой агроэкологической трансформации.

Сотрудничество также предусматривает визит рабочей группы в Гаджигабул для проведения полевых обследований и определения технических параметров будущих мощностей.

"Мы не просто перерабатываем отходы - мы возвращаем землю к жизни. Это научно обоснованная, экологически ответственная модель аграрного будущего", - подчеркнул председатель наблюдательного совета Центра - Рифат Султан-заде.

Необходимо также отметить, что проект способствует достижению ряда Целей устойчивого развития ООН, включая SDG 2 (Искоренение голода), SDG 12 (Ответственное потребление и производство) и SDG 13 (Борьба с изменением климата).

Video

https://www.instagram.com/reel/DMqYGxZAhl-/?igsh=MXBjb2NnNW01NWxiZg%3D%3D

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Версия на английском языке CARCAS Center signs Memorandum of Cooperation with “Hajigabul Poultry” company
Версия на азербайджанском языке CARCAS - Xəzəryani ölkələrin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzində “Hacıqabul Quşçuluq” şirkəti ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb

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