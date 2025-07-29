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Золото подорожало на опасениях замедления экономического роста США

Золото подорожало на опасениях замедления экономического роста США Стоимость золота выросла на опасениях замедления экономического роста США как страны-держателя мировой резервной валюты.
Финансы
29 июля 2025 г. 10:54
Золото подорожало на опасениях замедления экономического роста США

Стоимость золота выросла на опасениях замедления экономического роста США как страны-держателя мировой резервной валюты.

Как передает Report, это следует из биржевых данных.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $6,22 относительно предыдущего закрытия, или на 0,18%, до $3 373,02 за тройскую унцию.

Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,25% - до $38,318 за унцию.

Согласно прогнозам аналитиков Fidelity International, которые приводит агентство Bloomberg, стоимость золота может достичь $4 тыс. за унцию к концу следующего года. Тогда, как ожидают эксперты, Федеральная резервная система (ФРС) США снизит ключевую ставку для "защиты" экономики страны, а курс доллара, в свою очередь, упадет.

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