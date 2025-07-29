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Чистая прибыль MIDA в 2024 году составила около 3 млн манатов

Чистая прибыль MIDA в 2024 году составила около 3 млн манатов 10:45 Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) завершило 2024 год с чистой прибылью в 2,692 млн манатов, что в 3 раза меньше по сравнению с 2023 годом.
Финансы
29 июля 2025 г. 11:01
Чистая прибыль MIDA в 2024 году составила около 3 млн манатов

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) завершило 2024 год с чистой прибылью в 2,692 млн манатов, что в 3 раза меньше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет Агентства.

Финансовые доходы MIDA в прошлом году составили 12,857 млн манатов (+11,7%), чистые доходы от обесценения финансовых активов - 334 тыс. манатов (+19,5%), общие и административные расходы - 4,269 млн манатов (+4%), убыток по справедливой стоимости кредитов - 7,126 млн манатов (в предыдущем году не было), а выплаты по налогу на прибыль - 1,726 млн манатов (+15,1%).

На 1 января 2025 года активы MIDA составили 517,383 млн манатов (+14,7%). За отчетный период обязательства Агентства увеличились на 13,9% до 38,775 млн манатов, а балансовый капитал - на 14,8%, до 478,608 млн манатов.

Напомним, что MIDA создана указом президента страны от 11 апреля 2016 года. Уставный капитал Агентства составляет 100 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi ötən il 3 milyon manata yaxın xalis mənfəət əldə edib

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