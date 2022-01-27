Советник министра: В Карабахе из намеченных 13-ти автодорог строятся девять

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начаты работы по строительству и реконструкции 9 автомобильных дорог из намеченных 13-ти, по одному же проекту ведутся мобилизационные работы.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начаты работы по строительству и реконструкции 9 автомобильных дорог из намеченных 13-ти, по одному же проекту ведутся мобилизационные работы.

Как передает Report, об этом сообщила советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Аида Бадалова.

"Президент Ильхам Алиев во время интервью местным телеканалам уделил особое внимание строительству дорог на освобожденных территориях, в том числе строящимся автомобильным тоннелям Гёйгёль-Кяльбаджар, Кяльбаджар-Лачын, автомобильным дорогам Барда-Агдам, Талыш-Тапгарагоюнлу-Гашалты-Нафталан. Он подчеркнул значимость этих проектов как со стратегической, так и с туристической точек зрений", - добавила советник.