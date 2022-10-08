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Lufthansa запретила пассажирам пользоваться популярным гаджетом Apple

Lufthansa запретила пассажирам пользоваться популярным гаджетом Apple Германский авиаперевозчик Lufthansa запретил своим пассажирам перевозить включенные Apple AirTag в багаже.
Инфраструктура
8 октября 2022 г. 15:14
Lufthansa запретила пассажирам пользоваться популярным гаджетом Apple

Германский авиаперевозчик Lufthansa запретил своим пассажирам перевозить включенные Apple AirTag в багаже.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, гаджет попал под запрет, поскольку технически он является микроэлектронным устройством с функцией передачи данных. Согласно правилам перевозки опасных грузов Международной организации гражданской авиации, такие устройства должны отключаться при транспортировке в качестве багажа, равно как и смартфоны, и ноутбуки.

Отмечается, что после выхода Apple AirTag весной 2021 года, люди стали часто класть трекеры в багаж перед полетами для последующего отслеживания местоположения чемоданов и сумок в случае их пропажи.

По данным One Miles at a Time, Lufthansa является первым в мире авиаперевозчиком, который ввел ограничение на использование Apple AirTag. Вместе с тем редакция издания не исключает, что данный прецедент может стать примером для подражания в других компания.

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Версия на английском языке Lufthansa telling passengers to turn off AirTags in their checked luggage

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