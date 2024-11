SpaceX запустила на орбиту 20 мини-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на низкую околоземную орбиту с очередной партией из 20 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как сообщает Report , миссия Starlink 9-13 стала 100-м запуском SpaceX с Западного побережья США.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома 4 East (SLC-4E) на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии в субботу в 21:25 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 09:25 по бакинскому времени).

На борту миссии Starlink 9-13 находятся 20 спутников V2 Mini, из которых 13 обладают возможностями Direct to Cell. Развертывание спутников ожидается примерно через час после старта.

Спустя примерно восемь минут после старта многоразовый ускоритель B1075 приземлился на беспилотную платформу Of Course I Still Love You. Это была 110-я посадка ускорителя на OCISLY и 373-я посадка ускорителя на сегодняшний день.