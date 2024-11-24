О нас

SpaceX запустила на орбиту 20 мини-спутников Starlink

SpaceX запустила на орбиту 20 мини-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на низкую околоземную орбиту с очередной партией из 20 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
ИКТ
24 ноября 2024 г. 10:20
SpaceX запустила на орбиту 20 мини-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала на низкую околоземную орбиту с очередной партией из 20 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как сообщает Report, миссия Starlink 9-13 стала 100-м запуском SpaceX с Западного побережья США.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома 4 East (SLC-4E) на военно-воздушной базе Ванденберг в Калифорнии в субботу в 21:25 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 09:25 по бакинскому времени).

На борту миссии Starlink 9-13 находятся 20 спутников V2 Mini, из которых 13 обладают возможностями Direct to Cell. Развертывание спутников ожидается примерно через час после старта.

Спустя примерно восемь минут после старта многоразовый ускоритель B1075 приземлился на беспилотную платформу Of Course I Still Love You. Это была 110-я посадка ускорителя на OCISLY и 373-я посадка ускорителя на сегодняшний день.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi