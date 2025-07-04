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Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с Шушой

Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с Шушой 19:01 Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомил президента Ирана Масуда Пезешкиана с Шушой.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 19:10
Ильхам Алиев ознакомил Масуда Пезешкиана с Шушой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомил президента Ирана Масуда Пезешкиана с Шушой.

Как сообщает Report, во время беседы гостю была предоставлена информация об ущербе, причиненном образцам материально-культурного наследия Азербайджана в период оккупации Арменией, о разрушенных исторических кварталах, мечетях.

В то же время рассказывалось о широкомасштабных восстановительно-строительных работах, проводимых в Шуше после освобождения Азербайджаном своих земель от оккупации, подчеркивалось, что построены новые здания, восстановлены некоторые мечети.

Отметим, что М.Пезешкиан прибыл в Азербайджан с визитом для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшемся 4 июля в городе Ханкенди.


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Версия на азербайджанском языке Видеоİlham Əliyev Məsud Pezeşkianı Şuşa şəhəri ilə tanış edib

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