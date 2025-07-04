Axios: Трамп заявил Зеленскому о желании помочь Украине с ПВО

Президент США Дональд Трамп заявил о своем желании оказать поддержку Украине в сфере противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Axios.
"Президент Трамп сообщил президенту Украины в телефонном разговоре в пятницу, что США хотят помочь Украине с противовоздушной обороной в связи с эскалацией российских атак", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно информации, президенты обсудили потребности Украины в противовоздушной обороне, Трамп пообещал проверить возможные задержки в поставках и выразил готовность содействовать.
Стороны также договорились о встрече представителей США и Украины для обсуждения вопросов, касающихся ПВО и других видов вооружений, пишет издание.
Ранее, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что обсуждал этот вопрос со своим американским коллегой.