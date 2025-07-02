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Доход индустрии программного обеспечения Китая вырос на 11,2%

Доход индустрии программного обеспечения Китая вырос на 11,2% Доход китайских компаний, занимающихся программным обеспечением, за первые пять месяцев 2025 года составил ¥5,58 трлн ($778 млрд), что на 11,2% больше в годовом исчислении.
ИКТ
2 июля 2025 г. 06:16
Доход индустрии программного обеспечения Китая вырос на 11,2%

Доход китайских компаний, занимающихся программным обеспечением, за первые пять месяцев 2025 года составил ¥5,58 трлн ($778 млрд), что на 11,2% больше в годовом исчислении.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.

За первые пять месяцев общая прибыль индустрии составила ¥672,1 млрд ($94 млрд), увеличившись на 12,8% по сравнению с прошлым годом.

Доход от услуг в области информационных технологий составил ¥3,8 трлн ($532 млрд), увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом. Эта сумма составляет две трети от дохода отрасли. Благодаря облачным вычислениям и системам больших данных отрасль заработала ¥585,5 млрд ($82 млрд).

Индустрия программного обеспечения - одна из самых быстроразвивающихся в Китае. В 2024 году компании из этой сферы заработали ¥13,73 трлн ($1,92 трлн). С 2010 года по 2024 год доход отрасли вырос более чем в 10 раз.

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