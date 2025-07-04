Международные учения "Анатолийский орел-2025" с участием азербайджанских военных пилотов завершились

19:25

В турецком Конье завершились международные летно-тактические учения "Анатолийский орел-2025".

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, в маневрах, продолжавшихся 15 дней, приняли участие 65 человек личного состава и два истребителя "СУ-25" Военно-воздушных сил Азербайджана.

После подготовки авиационной техники и проведения всех необходимых проверок азербайджанские военные пилоты выполнили групповые вылеты с авиабазы. Они выполнили задачи по проведению воздушной разведки, достижению превосходства в воздухе, уничтожению условных целей и другие задания. Согласно плану, азербайджанские военные пилоты, помимо выполнения задач типа "воздух-воздух" и "воздух-земля", также выполнили совместные полеты с авиационным персоналом ВВС Турции.

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, приняли участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и официальные лица НАТО.

Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия наблюдали за международными тактико-летными учениями "Анатолийский орел-2025" в Турции в качестве наблюдателей.