Гусейн Гусейнов: Азербайджан расширяет цифровые навыки через партнерство 4SI и Coursera

Гусейн Гусейнов: Азербайджан расширяет цифровые навыки через партнерство 4SI и Coursera

В рамках программы повышения квалификации более 10 тыс. граждан Азербайджана получили бесплатный доступ к онлайн-курсам благодаря сотрудничеству Центра IV промышленной революции (4SI) и платформы Coursera.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь Национального координационного совета по вопросам устойчивого развития Азербайджана Гусейн Гусейнов в ходе круглого стола "Поддержка многосторонней торговой системы и использование потенциала науки, технологий и инноваций" на 4-й Международной конференции по финансированию развития в испанской Севилье.

"Центр 4SI продвигает искусственный интеллект, науки о данных и другие новые технологии в различных отраслях, одновременно обеспечивая многообразную рабочую силу необходимыми навыками. Через Академию 4SI, в партнерстве с Coursera, более 10 тыс. граждан получили бесплатный доступ к более чем 8 тыс. курсов. Более 50% пользователей - женщины", - сказал Гусейн Гусейнов.

Он добавил, что Азербайджан подписал письмо о намерениях с Всемирным экономическим форумом о запуске инициативы акселератора программы подготовки кадров для стимулирования инноваций и преодоления дефицита навыков.

"Платформа Skills Accelerator предложит решения для развития человеческого капитала в соответствии с быстро меняющейся экономикой и будет способствовать государственно-частному партнерству и торговым возможностям", - подчеркнул он.

Гусейнов отметил, что наука, технологии и образование играют жизненно важную роль в стимулировании торговли через цифровизацию, улучшение цепочек поставок и расширение возможностей глобальной электронной коммерции.

"Образование необходимо для формирования цифровых навыков и инновационного потенциала, необходимых для полного использования этих технологий. Инвестируя в человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и инновации, страны могут повысить конкурентоспособность, поддержать инклюзивную торговлю и использовать новые возможности как в товарах, так и в цифровых услугах", - резюмировал он.