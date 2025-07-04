Председатель ГЭЦ: Конкурс "Yüksəliş" за пять лет превратился в успешную платформу

"Конкурс "Yüksəliş" - очень близкий проект для ГЭЦ и лично для меня.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на мероприятии полуфинального этапа пятого конкурса.

Она отметила, что используемые здесь вопросы и инструменты оценки разрабатываются экспертами и специалистами ГЭЦ:

"За пять лет я стала свидетелем превращения этого проекта в успешную платформу. Из года в год используемые инструменты модернизируются, применяются новые подходы для более точной оценки знаний и навыков участников".