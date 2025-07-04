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Экс-главу одного из районов Дагестана осудили за хранение оружия и вымогательство

Экс-главу одного из районов Дагестана осудили за хранение оружия и вымогательство Суд приговорил бывшего главу Унцукульского района Дагестана Шамиля Магомедова к 7,5 года колонии за хранение оружия и вымогательство/
В регионе
4 июля 2025 г. 19:26
Экс-главу одного из районов Дагестана осудили за хранение оружия и вымогательство

Суд приговорил бывшего главу Унцукульского района Дагестана Шамиля Магомедова к 7,5 года колонии за хранение оружия и вымогательство/

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов республики.

Согласно материалам дела, в июне 2012 года подсудимый незаконно приобрел огнестрельное оружие, которое хранил в своем жилище в Махачкале.

Также, по версии следствия, он с целью вымогательства денежных средств в особо крупном размере у жителя Дербентского района в марте 2011 года вступил в преступный сговор с лидером организованной преступной группы "Гимринская".

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Версия на азербайджанском языке Silah saxlamaqda və qəsbdə ittiham olunan Dağıstanın rayonlarından birinin keçmiş rəhbərinə hökm oxunub

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